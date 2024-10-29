〈能源盤後〉以色列空襲避開伊朗石油設施 消弭市場不確定性 原油跌逾 6%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-29 05:59

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原油期貨價格周一 (28 日) 上漲，大幅下跌，WTI 和 Brent 原油創下兩年多來最大單日跌幅，係因此前普遍預期的以色列對伊朗的空襲並未襲擊關鍵石油設施。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 大跌 4.40 美元或 6.1%，收每桶 67.38 美元，為近月 WTI 自 2022 年 7 月 12 日已降最大單日跌幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格 大跌 4.63 美元或 6.1%，，每桶 71.42 美元，同樣也是近月 Brent 自 2022 年 7 月已降最大單日跌幅。

11 月交割汽油期貨價格下跌 5.4%，收每加侖 1.97 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 4.9%，收每加侖 2.13 美元。

11 月交割天然氣價格重挫 9.8%，收每百萬 Btu 2.31 美元，該期貨周二收盤到期。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Antonio Ernesto Di Giacomo 表示，「以色列的襲擊行動避開了伊朗核設施和石油設施等重要設施，大大減少前幾周市場上的不確定性。」

上周市場擔心以色列將發動的攻擊會引發中東更廣泛的戰爭，帶動原油期貨漲勢。周六，以色列飛機和飛彈的攻擊目標是伊朗防空基地和軍事基礎設施，同時避開了核設施和能源設施。據報導，伊朗稱以色列的攻擊造成的損失有限。

Third Bridge 全球分析師主管 Peter McNally 表示，先前 Third Bridge 分析師就認為「以色列針對伊朗設施發動攻擊的可能性非常小」，如今此舉只是消除了一些短期不確定性。

他稱，石油現在「回到了供需基本面」。「從季節性來看，我們正處於需求疲軟時期，除非出現任何供應中斷，否則庫存預計會上升。」

但價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 卻警告稱，波灣原油仍令人擔憂。「對石油來說，最重要的是，目前供應中斷的直接威脅已暫時被擱置一邊，但從更大前景來看，如果你認為這一次性的攻擊就會結束敵對行動，我不這麼認為，就算伊朗表示他們不會做出回應，但我認為伊朗會試圖讓他們的代理人重新集結並以某種方式做出回應。」

XS.com 高級市場分析師 Samer Hasn 在市場評論中表示，市場對接下來會發生什麼導致衝突再度升級議論紛紛，而這可能發生在美國總統大選之後。市場相信，美國大選會影響以色列對攻擊性質的決定，以防止油價上漲。

Hasn 認為，以色列最新襲擊的細節實際上可能「揭示了下一輪衝突的特徵」。他引述《紐約時報》的報導說：「伊朗重要石油設施周圍的多個防空系統成為攻擊目標，表明這次襲擊只是序曲，是為了在下一次襲擊中瞄準這些石油設施而清理空域。」