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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WATSCO INC(WSO.B-US)EPS預估下修至13.04元，預估目標價為480.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 00:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對WATSCO INC(WSO.B-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.24元下修至13.04元，其中最高估值14.15元，最低估值12.73元，預估目標價為480.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.15(14.15)15.4917.0716.8
最低值12.73(12.73)13.915.4816.8
平均值13.23(13.28)14.7416.3416.8
中位數13.04(13.24)14.8516.3816.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值76.67億82.10億88.66億86.60億
最低值74.77億77.81億82.48億86.60億
平均值75.44億79.94億84.90億86.60億
中位數75.26億79.93億85.30億86.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.517.0310.8315.4613.72
營業收入47.70億50.55億62.80億72.74億72.84億

詳細資訊請看美股內頁：
WATSCO INC(WSO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSO.B

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