〈能源盤後〉中東衝突擔憂揮之不去 本周油價漲逾4%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-26 06:11

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原油期貨價格周五 (25 日) 上漲，推動本周上漲，分析師表示，中東衝突擴大的可能性持續令市場擔憂，有助於為原油價格奠定基礎，但同時對需求前景的擔憂限制了上漲空間。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.59 美元或 2.3%，收每桶 71.78 美元。近月 WTI 本周上漲 4.5%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.67 美元或近 2.3%，每桶 76.05 美元。近月 Brent 本周上漲 4.1%。

11 月交割汽油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 2.08 美元，本周上漲 3.8%。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.24 美元，本周上漲 4%。

11 月交割天然氣價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.56 美元，本周上漲 13.4%。

市場驅動力

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 周五寫道，本周原油波動有所緩解，因為投資者繼續「關注中東日益加劇的衝突、中國需求疲軟以及美國大選將如何影響市場」 。

Hodes 表示，在西方國家繼續就黎巴嫩和加薩衝突提出停火要求之際，以色列仍持續進攻黎巴嫩，油價也繼續受到「以色列將報復伊朗空襲」預期的支撐。

以哈停火的前景令周四原油下跌，但油價難以實現突破，因為市場仍在緊張等待以色列針對伊朗 10 月 1 日的空襲施行報復。上周新聞報導稱，以色列已通知美國，不會針對伊朗的核設施或能源設施發動攻擊。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，WTI 周四試圖突破略低於每桶 72 美元的 50 日移動均線，但由於本周稍早美國原油庫存意外增加，上行空間仍然有限。

「雖然石油多頭最近可能並未達到頂峰，但由於中東衝突可能升級，進入周末的風險往往傾向於上行。因此，以低於每桶 70 美元的價格拋售石油看起來並不安全。」她寫道。

StoneX 的 Hodes 認為，根據其價格模型，當前選擇權數據是最近一周石油市場的最大推動因素之一，並且「表明隨著投資者為潛在的價格上漲風險做好準備，波動性將會減少。」