【新台股龍捲風】相濡以沫，不如相忘於江湖！驚天動地33發威

鉅亨研報 2024-10-28 18:22

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川普一說話，台股應聲倒下，上週五美股科技股上漲，推升今天台股開高，但川普影響力更大，迫使加權指數下跌 150.38 點，加權日 KD 死亡交叉下探 50 軸，週 KD 依舊黃金交叉，如預期美大選前行情震盪下壓，才有利選後上攻，

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美股怎麼了？台股該怎麼辦？vix 指數 + 0.1%，美股漲跌互見，道瓊回檔修正且日 KD 死亡交叉，那斯達克上周五盤中創新高，日 KD 開口收斂，費半上漲，日 KD 開口收斂，一但今晚費半續揚，日 KD 將黃金交叉，成為帶動台股的一大動能，川普保護費的議題不只在台灣，先前 10 月 17 日的新聞中特別提到，川普表示當選後將要求韓國支付高額的費用給予駐韓美軍，將從原本韓國答應到 2026 年增加 1200 億韓元 (約 28 億台幣)，直接提升到 100 億美元，100 倍的支出增長，不過當時的韓國股市也沒有大跌，可將川普這類型的言論視為短線利空，本周將迎來科技股的超級財報周，有 AMD、Google、微軟、Meta、蘋果、Intel 等科技巨頭將公布財報，經濟數據則有美國 Q3 GDP、9 月 PCE、10 月非農等多項重要數據，從全球經濟與股市到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

美銀看好企業擴大 AI 應用，客戶又偏好與輝達合作，對輝達在 AI 市場地位的信心不斷增強，將輝達的目標價從 165 美元大幅上修至 190 美元，輝達的股價持續在高檔微幅震盪，搭載 GB200 的 AI 伺服器近期陸續出貨，微軟、Meta、AWS 等 CSP 大廠不僅積極導入 GB200，並擴大搶買更高規的 NVL72 機櫃，鴻海 (2317-TW) 為 GB200 NVL72 機櫃獨家供應商，使近期訂單塞爆，而且 GB200 NVL72 機櫃的平均單價 (ASP) 比 NVL36 機貴高 66%，將對鴻海 (2317-TW) 營收、獲利都有顯著助力，操作鴻海 (2317-TW) 就是要根據黃金分割率，早盤開高有碰到 220 以上的價位，祥戲劇都放在徐老師的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

FOPLP 族群整體未來性沒問題，不過操作個股也要記得高出低進，東捷 (8064-TW) 在我們賣出後持續下跌，鑫科 (3663-TW) 在回測 8 月 1 日大量區 80 元出現支撐後上攻，徐老師上周五特別拿出新故事，今年 5 月併購中鋼精材並取得 70% 股權，電池領域打入手機大廠供應鏈，提供銲接型陰極鈦輥(過去日本獨享)，供應三星等手機大廠，與美國玻璃基板大廠合作，用於客戶設備當中的鎳基合金材料，公司表示貴金屬交易營收比重 65%、其中高達 9 成是銀料，要特別注意貴金屬原物料的價格，除了大盤受國際政治影響之外，鑫科被原物料價格影像而下跌，不知道該怎麼操作 FOPLP 族群？一定要來 LINE@詢問徐老師

台股下跌又有一堆奇怪的故事！近期台積電晶片被發現出現在華為「昇騰 910B」處理器之中，而世芯 (3661-TW) 遭質疑是華為的「白手套」，對此，世芯澄清，網路社群散發及影射「華為白手套疑為世芯」等消息為不實謠言，公司與華為並無直接或間接業務往來，今天的世芯 (3661-TW) 也相對有撐都在平盤之上，IP 族群可以留意威盛(2388-TW)，美國大選各候選人對於中國施壓有共識，因此中國自製晶片勢在必行，威盛轉投資的上海兆芯列入中國安全且可信清單當中，再加上子公司威宏，受惠於 AI 風潮來襲，AI 晶片 NRE 的服務訂單大增

搶攻 AI 商機邁入收成期，業界看好明年開始收取量產權利金後，將帶動營收、獲利再衝一波。

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