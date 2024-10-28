世界第一！台股在過去川普四年任期漲92% ，「這」檔台灣之光翻兩倍以上

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 18:00

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就算前幾天川普重申台灣偷走晶片生意，並且應該要繳保護費給美國，言詞上明顯對台灣不友善，對台股造成壓力。

導致中小型股早上殺很兇，就是有資金先賣一趟，造成短期的波動導致。但就經驗來說，這種因素的影響都很短暫，11/5 大選~ 11/8FED 會議過了之後，市場就會回歸基本面，進入年底作夢行情，就是中小型股最容易飆漲的時刻，強勢股很快就會上去

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美國總統川普在過去四年任期內強硬打壓中國發展晶片業野心，幫助台股交出舉世第一的 92% 傲人漲幅，同期間台積電大漲近 300%。美國總統川普在四年任期內強硬打壓中國發展晶片業野心，幫助台股交出舉世第一的 92% 傲人漲幅，同期間台積電大漲近 300%。

川普當選也不可能改變台積電技術領先的優勢，是美國需要台積電，同時中美科技戰，貿易戰的格局也不會有變化，台灣仍可從中受益，故漲停板不用太開心，今日拉回的也不必太緊張。

我們穩穩地跟著操作即可，蔚華科 3055 強勢漲停板。

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「鑫想事成」跟著市場創高拉回，手握獨家 FOPLP 金屬載板獨家專利，明年出貨成長 100%，股價自高檔回檔兩個月，位階低拉回空間極為有限非常安全，只是市場轉強空間就非常大，這邊選股就是要選這種低位階，安全但年底可以炒一波做夢題材的台積鏈新進飆股

正因台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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川普可能回歸、日圓急貶... 逼出台股短線賣壓