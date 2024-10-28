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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由10元下修至9.67元，其中最高估值10.15元，最低估值9.55元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.15(10.15)12.113.7513.45
最低值9.55(9.67)10.3311.7513.45
平均值9.8(9.98)11.2912.8713.45
中位數9.67(10)11.3113.1213.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值109.41億111.65億114.38億117.39億
最低值106.50億107.28億109.98億117.39億
平均值107.60億109.97億112.75億117.39億
中位數107.51億110.19億112.97億117.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.307.2214.940.39-6.90
營業收入99.71億95.52億112.01億117.37億111.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMHK

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