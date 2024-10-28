鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至9.67元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由10元下修至9.67元，其中最高估值10.15元，最低估值9.55元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.15(10.15)
|12.1
|13.75
|13.45
|最低值
|9.55(9.67)
|10.33
|11.75
|13.45
|平均值
|9.8(9.98)
|11.29
|12.87
|13.45
|中位數
|9.67(10)
|11.31
|13.12
|13.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|109.41億
|111.65億
|114.38億
|117.39億
|最低值
|106.50億
|107.28億
|109.98億
|117.39億
|平均值
|107.60億
|109.97億
|112.75億
|117.39億
|中位數
|107.51億
|110.19億
|112.97億
|117.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.30
|7.22
|14.94
|0.39
|-6.90
|營業收入
|99.71億
|95.52億
|112.01億
|117.37億
|111.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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