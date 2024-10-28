陸公募基金Q3十大持股曝光！寧德時代續居冠比亞迪擠進前十 這一族群被減碼最多

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-28 11:49

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中國公募基金上周五 (25 日) 完成今年第三季最新配置資訊揭露，前十大持股名單最新出爐，分別是寧德時代、貴州茅台、騰訊、立訊精密、美的、五糧液、紫金礦業、中際旭創、陽光電源、比亞迪，跟第二季相比新增陽光電源、比亞迪，中國海洋石油、邁瑞醫療退出前十大。

中國政府在第三季底一系列相繼推出利多政策，市場也隨之回暖，不少基金經理在操作上更為積極，調整持股動作明顯。整體來看，新能源龍頭股獲最多加持，紅利相關個股遭大幅減持。

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根據天相投顧數據，包含港股在內的公募基金持股中，寧德時代、貴州茅台、騰訊、立訊精密、美的、五糧液、紫金礦業、中際旭創、陽光電源、比亞迪成為公募基金今年第三季前十大持股。

跟今年第二季相比，寧德時代蟬聯最大持股寶座且獲增持最多，公募基金持有市值達人民幣 706.3 億元，積極投資偏股型基金第三季合計增持寧德時代 211.16 億人民幣，陽光電源獲增持市值也超過 100 億人民幣，美的、騰訊與比亞迪則都獲增持逾 70 億人民幣。

從減持情況看，中國海洋石油被減持最多，積極投資偏股型基金第三季合計減持 88.51 億人民幣，工業富聯、邁瑞醫療也被減持逾 50 億元，瀘州老窖、鵬鼎控股、中國核電、中國移動、中國海油被減持市值均超過 28 億元。

新能源產業海外需求面臨的不確定性在逐步好轉。從資本市場角度來說，新能源領域回調幅度與時間都足夠大，且產業仍保持一定的增速水準，股價層面來說會更樂觀。

銀華基金基金經理李曉星表示，從選股角度來說，聚焦在成本優勢明顯的龍頭公司。今年第三季底，寧德時代新進李曉星管理的銀華心怡前十大持股，成為該基金第最大持股。

前期漲幅較大的紅利相關個股則被公募基金大幅減持。銀華基金焦巍管理的銀華富裕主題混合三季報顯示，雖然他仍堅守紅利相關個股，但中國神華、中國核電、國投電力等個股退出該基金前十大持股。

焦巍指出，他在紅利族群內部調整了方向，減持部分公用事業公司，增加對金融消費行業的配置。截至今年第三季底，銀華富裕主題混合持股「大換血」，與第二季底相比，7 檔個股新晉銀華富裕主題混合前十大持股，其中五檔為銀行保險股。

廣發基金基金經理王明旭表示，由於從 8 月中至 9 月中對產業配置進行較大幅度的調整，由偏保守的防禦結構調至偏積極的進攻組合，因關鍵性政策的全面實施，對正在迎來轉捩點的房地產行業大幅增持，但減持銀行、電力、航空等類股。截至今年第三季底，該基金前十大持股與第二季底相比，逾半數出現變化。

景順長城基金劉彥春認為，9 月底推出的各項政策極具針對性，預期會有很好的政策效果。降低存量房貸利率將直接降低居民還款負擔，降低提前還貸意願，進而增加消費支出潛力，也有助於緩解潛在購房者持幣觀望情緒。

劉彥春說：「從逆週期政策推出到經濟基本面回升需要一個過程，資本市場隨著預期變化會有波動。考量到房市週期、物價水準、貨幣供給週期均處於底部區域，投資人應保持理性和耐心。」

富國基金朱少醒則表示，在具體投資上，前期上漲主要受資金驅動影響，個股之間的基本面差異反映得很不充分，後期市場波動會加大，個股表現將更體現企業基本面差異在。當前估值下，紅利價值風格仍能找到較好投資機會，品質成長風格同樣具備很多投資機會。