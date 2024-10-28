南韓政府同美國、北約加緊討論北韓派兵援俄事宜

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-28 10:00

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北韓向俄羅斯派出的兵力，正在俄羅斯邊境州庫斯克集結，南韓政府加緊同美國和北約（NATO）討論相關事宜。

據《韓聯社》周日（27 日）報導，南韓政府代表團周一將出席在北約總部舉行的北大西洋理事會（NAC）會議，向北約成員國介紹北韓派兵援俄的情況。

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南韓代表團將同北約討論北韓派兵動向及因應方案，或討論南韓向烏克蘭派遣北韓監視小組及援烏問題。南韓正考慮向烏派遣監視小組，了解北韓援俄部隊的戰術和戰鬥力。監視小組還可能審問北韓軍俘虜和逃兵。

南韓還可能同北約討論向烏克蘭提供武器的方案。南韓將根據北韓派兵動向分階段向烏克蘭提供援助。一名總統室官員曾在 22 日表示，將按俄羅斯與北韓軍事合作的進展，研討對烏援助防禦性武器以及攻擊性武器的方案。

代表團由情報單位、軍方以及外交官組成，南韓國家情報院第一次長洪長元（音譯）擔任團長。