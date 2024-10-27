AI PC明、後年進入換機爆發期 助推4家PC品牌廠出貨重回年增軌道

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-27 09:04

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研調機構 TrendForce 日前指出，從成熟製程代工廠的產能，預測 2025 年智慧手機、PC / 筆電、server(含通用型與 AI server) 等終端市場出貨有望恢復年增；PC 品牌華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 等 AI PC 大廠有望受惠。

另外，研調機構 Canalys 指出，隨著 Windows 11 的升級潮到來，加上英特爾 (INTC-TW)、AMD(AMD-US) 和高通 (QCOM-US) 等推出最新一代 AI PC 處理器，將帶動舊 PC 汰換，第四季出貨可望實現溫和成長。

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華碩預期，AI PC 將在 2025 至 2026 年進入爆發期，占整體 PC 出貨比重在 2026 年將達到六成。公司表示，目前在美國、加拿大、澳洲等市場已搶得先機，AI PC 產品市占率超過 20%，並以達成 25% 為目標。

宏碁看好第四季旺季商機，表示下半年電腦景氣已較上半年好轉，公司 AI PC 產品線較為完整，預期表現將優於市場，不過 AI PC 目前較偏向創作者市場，消費者市場仍需要時間。