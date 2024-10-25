〈貴金屬盤後〉避險需求推升 黃金漲近1% 俄羅斯供應制裁風險 鈀金漲逾9%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-25 06:49

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黃金周四價格漲近 1%，接近歷史高位，係因持續令人擔憂的地緣政治帶來避險需求，提振金價。同時，由於擔心對最大生產國俄羅斯的供應制裁，鈀金大漲 9 %。

現貨黃金上漲 0.7%，至每盎司 2735.55 美元，自周三觸及的 2758.37 美元紀錄高點回落。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，收每盎司 2748.9 美元。

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High Ridge 金屬交易總監 David Meger 表示，黃金繼續被視為對抗通膨壓力的典型對沖工具，隨著避險需求和資金流入，黃金繼續受到極好的支持。「鑑於市場在大選前可能感到不安，美國大選的不確定性是支撐黃金市場的另一個支柱。」

因對各國央行進一步放寬貨幣政策的預期，以及經濟和政治不確定時期的避險需求，今年迄今各種推力讓黃金漲逾 32%，一路創下多個歷史新高。

其他貴金屬交易

彭博報導，美國要求 G7 考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。

鈀金上漲 9.2% 至 1154.91 美元。盤中漲幅一度高達 9.6%，創 2023 年 12 月以來的最高水準。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「考量俄羅斯在鈀礦供應中佔比約 40%，此決定將導致市場收緊與價格大漲。」