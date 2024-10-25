〈能源盤後〉以哈推進停火談判 緩解中東供應中斷風險 原油收低

鉅亨網編譯許家華 2024-10-25 06:08

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美國國務卿 Antony Blinken 表示，以色列與哈馬斯停火談判取得進展，緩解了中東供應中斷的風險，原油期貨周四 (24 日) 價格因而收低。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 58 美分或 0.8%，收每桶 70.19 美元。該期貨周三下跌 1.4%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 58 美分或 0.8%，每桶 74.38 美元。

11 月交割汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.03 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.20 美元。

11 月交割天然氣價格大漲 7.7%，收每百萬 Btu 2.52 美元。

市場驅動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，石油市場仍然「樂觀」地認為，以色列和伊朗支持的哈馬斯之間可能實現停火。

Flynn 表示，在美國國務卿 Antony Blinken 「對伊朗發表強硬言論並激發市場對新一輪停火談判取得成果的期待」後，油價扭轉了早盤漲勢。

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，過去 6 到 8 周，WTI 原油價格波動很大，在 66 美元到 78 美元之間波動。

周 SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，過去 6 到 8 周，WTI 原油價格波動很大，在 66 美元到 78 美元之間波動。與最近幾個交易日相比，周四價格走勢較溫和，價格在該區間的中間附近盤整，同時「等待另一隻鞋掉下來」(意味不安地等待無法避免之事情的發生)。

他認為下一個影響市場的消息可能與供給或需求有關，可能來自中東，也可能涉及金磚國家或中國，或涉及產業數據。

對需求前景的擔憂——尤其是對全球最大原油進口國中國限制了原油價格的上漲空間，但本月迄今因市場擔心中東衝突擴大，威脅到該地區的原油流動，油價獲得支撐力。

儘管如此，在美官方數據顯示商業原油庫存意外增加後，周三油價出現三個交易日以來的首次下跌。

上周原油走跌，係因新聞報導指出，針對哈瑪斯 10 月 1 日的飛彈襲擊，以色列雖誓言報復卻也稱不會襲擊伊朗的核設施或能源設施。市場仍在等待以色列對伊朗的報復，同時以色列和伊朗支持的真主黨之間的戰鬥仍在繼續，油價下跌。

天然氣方面，周四價格大漲，但本月仍下跌 13.7%。

交易員消化了周四能源資訊局 (EIA) 公布的供應數據，即上周 (10/18 止) 天然氣庫存增加 800 億立方英呎，增幅超出預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (10/18 止) 天然氣庫存增加 600 億立方英呎。