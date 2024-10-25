鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)TECK-US的目標價調降至55元，幅度約3.6%
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)提出目標價估值：中位數由57.05元下修至55元，調降幅度3.6%。其中最高估值63.87元，最低估值32.49元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)評價：積極樂觀19位、保持中立2位、保守悲觀2位。
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)今(25日)收盤價為47.66元。近5日股價下跌3.6%，標普指數下跌0.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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