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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.24元，其中最高估值4.28元，最低估值4.1元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.28(4.28)5.256.326.43
最低值4.1(4.08)4.725.266.43
平均值4.22(4.17)4.965.866.43
中位數4.24(4.16)4.955.826.43

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值89.84億99.90億109.92億116.84億
最低值88.95億96.36億104.53億116.84億
平均值89.61億98.67億108.02億116.84億
中位數89.72億98.57億108.69億116.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.260.644.772.403.53
營業收入52.20億45.97億62.85億74.45億80.00億

詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSKX

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