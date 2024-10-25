鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商思凱捷(SKX-US)EPS預估上修至4.24元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美商思凱捷(SKX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元上修至4.24元，其中最高估值4.28元，最低估值4.1元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.28(4.28)
|5.25
|6.32
|6.43
|最低值
|4.1(4.08)
|4.72
|5.26
|6.43
|平均值
|4.22(4.17)
|4.96
|5.86
|6.43
|中位數
|4.24(4.16)
|4.95
|5.82
|6.43
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89.84億
|99.90億
|109.92億
|116.84億
|最低值
|88.95億
|96.36億
|104.53億
|116.84億
|平均值
|89.61億
|98.67億
|108.02億
|116.84億
|中位數
|89.72億
|98.57億
|108.69億
|116.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|0.64
|4.77
|2.40
|3.53
|營業收入
|52.20億
|45.97億
|62.85億
|74.45億
|80.00億
詳細資訊請看美股內頁：
美商思凱捷(SKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 品質出線 零售商不必然低價競爭
- Nike新CEO要投資人安心 重回以產品為本策略
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為13.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛德華生命科學(EW-US)EPS預估下修至2.58元，預估目標價為75.00元
上一篇
下一篇