〈台幣〉量縮觀望美大選結果 升1.4分至32.071元

新台幣 今日以 32.06 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 32.045 元，最低則見到 32.088 元，全日高低價差僅 4.3 分。

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統一投顧分析，台積電 (2330-TW) 法說會釋出 AI 需求強勁的訊息，加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨，AI 供應鏈吸睛，然美國大選不確定性高，加上美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.2%，壓抑市場資金及風險偏好。