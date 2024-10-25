〈台幣〉量縮觀望美大選結果 升1.4分至32.071元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-25 17:00
新台幣今 (25) 日持續升貶互見，終場收在 32.071 元，升值 1.4 分，台北外匯經紀公司成交值 8.49 億美元，隨著美國總統大選腳步逼近，金融市場態度更趨觀望。
新台幣今日以 32.06 元、升值 2.5 分開出後，最高來到 32.045 元，最低則見到 32.088 元，全日高低價差僅 4.3 分。
觀察主要亞幣，韓元貶值達 0.7%，泰銖貶 0.3%，日元貶 0.1%，人民幣小貶 0.05% 上下，港幣處平盤附近，新台幣則收升 0.04%。
統一投顧分析，台積電 (2330-TW) 法說會釋出 AI 需求強勁的訊息，加上第四季輝達 GB200 將開始陸續出貨，AI 供應鏈吸睛，然美國大選不確定性高，加上美國 10 年期公債殖利率攀升至 4.2%，壓抑市場資金及風險偏好。
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