鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.46元，其中最高估值5.76元，最低估值5.11元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.76(5.7)
|7.04
|8.47
|8.44
|最低值
|5.11(5.08)
|5.58
|6.29
|8.44
|平均值
|5.44(5.36)
|6.19
|7.29
|8.44
|中位數
|5.46(5.35)
|6.1
|7.35
|8.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.54億
|55.84億
|62.90億
|65.22億
|最低值
|47.29億
|51.52億
|56.31億
|65.22億
|平均值
|48.60億
|53.89億
|60.62億
|65.22億
|中位數
|48.67億
|53.88億
|60.77億
|65.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.60
|2.24
|2.71
|3.23
|4.86
|營業收入
|21.31億
|25.47億
|31.46億
|36.29億
|42.92億
詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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