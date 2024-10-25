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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品(DECK-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.35元上修至5.46元，其中最高估值5.76元，最低估值5.11元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.76(5.7)7.048.478.44
最低值5.11(5.08)5.586.298.44
平均值5.44(5.36)6.197.298.44
中位數5.46(5.35)6.17.358.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.54億55.84億62.90億65.22億
最低值47.29億51.52億56.31億65.22億
平均值48.60億53.89億60.62億65.22億
中位數48.67億53.88億60.77億65.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.602.242.713.234.86
營業收入21.31億25.47億31.46億36.29億42.92億

詳細資訊請看美股內頁：
德克斯戶外用品(DECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDECK

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