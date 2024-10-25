鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.17元上修至4.35元，其中最高估值4.43元，最低估值4.2元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.43(4.33)
|5.97
|7.97
|最低值
|4.2(4.06)
|4.98
|5.7
|平均值
|4.34(4.18)
|5.46
|6.81
|中位數
|4.35(4.17)
|5.61
|7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.94億
|9.64億
|11.61億
|最低值
|7.78億
|8.94億
|10.37億
|平均值
|7.87億
|9.26億
|10.83億
|中位數
|7.89億
|9.22億
|10.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|4.62
|0.03
|-1.95
|0.08
|營業收入
|2.56億
|3.10億
|3.59億
|4.72億
|6.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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