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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class A(APPF-US)EPS預估上修至4.35元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.17元上修至4.35元，其中最高估值4.43元，最低估值4.2元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.43(4.33)5.977.97
最低值4.2(4.06)4.985.7
平均值4.34(4.18)5.466.81
中位數4.35(4.17)5.617

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值7.94億9.64億11.61億
最低值7.78億8.94億10.37億
平均值7.87億9.26億10.83億
中位數7.89億9.22億10.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.074.620.03-1.950.08
營業收入2.56億3.10億3.59億4.72億6.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Appfolio Inc - Class A(APPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPPF

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