「大金磚」來臨！喀山峰會看點多多 美媒：俄展現新國際國家共同體發起者的作用

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-25 10:29

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金磚國家領袖峰會周四 (24 日) 在俄羅斯喀山落下帷幕，美國《新聞周刊》(Newsweek)最新報導指出，這場峰會展現俄國作為新國際國家共同體發起者的作用，對克里姆林宮來說無疑是一次成功。

報導中說道：「這次峰會成為自烏克蘭衝突爆發以來，全球南方和東方國家最大規模的國際活動。金磚國家已成為一個充滿活力的國家共同體，標誌著世界事務的新主導趨勢。」

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金磚國家領導人本次會晤是金磚合作機制擴員後舉行的首次領導人會晤，俄國今年擔任金磚輪值主席國，峰會主題是「加強多邊主義，促進公平的全球發展與安全」。

今年 1 月，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞成為金磚國家正式成員，擴容後金磚國家成員國由 5 個增至 10 個，總人口佔全球近一半、貿易佔全球兩成，在全球 GDP 佔比約 35.6%。

中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明說：「金磚國家從 5 個增至 10 個，標誌著『大金磚』合作時代的開啟。這些多為新興經濟體的成員，在新興經濟領域發展迅速，某些優勢已超越西方，所以金磚國家是大市場、大資源、大機遇。」

中國對外經貿大學金磚國家研究中心主任藍慶新說：「新成員的加入，包括阿拉伯國家、伊斯蘭教國家和代表非洲大陸自貿區的國家，增強金磚國家的代表性以及為全球南方國家發聲的力量，這將顯著促進南方國家在全球治理中地位的提升，並推動治理機制向更加公平、公正的方向發展。」

除擴容後首次開會外，《鳳凰衛視》報導指出，今年金磚峰會還有多個看點。一個是自俄烏衝突爆發後，俄國首次舉辦如此大規模、高層次的主場外交盛會。國際社會格外關注俄國總統普丁會如何運用金磚平台打破西方外交封鎖，實現外交突圍，增強自身在國際政治經濟中的影響力。

王友明指出，面對美國與西方的極限打壓與封鎖，俄國利用金磚峰會平台向全球宣告打壓難阻俄國發展。普丁通過金磚框架內的廣泛雙邊及多邊會晤，積極拓寬戰略空間，力求外交突圍。

還有一個看點是美國與西方媒體開始聚焦金磚集團是否會形成與西方抗衡的「對抗體系」，因此各方對此次峰會的重要議題—建立金磚國家支付體系尤其關注。

自 2022 年俄烏衝突爆發以來，美國等西方國家對俄羅斯實施一系列金融制裁，包括凍結海外資產、禁止俄羅斯銀行使用 SWIFT 支付系統，以阻止其進入國際市場。面對西方制裁，俄國希望透過這次峰會跟新興經濟體合作構建新的金融體系，繞開美元主導的國際支付系統。

本次峰會，俄羅斯主推的是名為「金磚之橋」的跨境支付體系，該系統將使用區塊鏈技術來儲存和轉移由國家貨幣支援的數位代幣，這樣一來，這些貨幣就可以輕鬆安全地進行兌換，而無需進行美元交易。

對此王友明認為，金磚支付體系作為新興事物，建構非一日之功，一定會面臨技術與政策層面的重重挑戰。金磚合作機制本身較鬆散，缺乏強制性和制度性保障。相較之下，SWIFT 在數據收集上的權威與領先地位無可匹敵，新的支付體系短期內只能望其項背，美元的壟斷地位也難以迅速動搖。

除了「去美元化」被外界視為與美國跟西方抗衡外，金磚擴員過程中，一些國家的態度不斷搖擺，也被媒體分析為是金磚國家與西方的博弈。去年，一些美國傳統盟友如土耳其、沙烏地阿拉伯、阿根廷等國家都明確表態希望加入，但今年阿根廷在獲得擴員名額後突然退出。

隨著影響力擴大，金磚峰會也讓國際輿論不時出現「陣營對抗」的論調，人們關注擴員後的金磚是否會染上與西方抗衡的政治色彩，世界會否再次形成兩個平行對抗的體系。

本次金磚峰會還有一大看點是設置「金磚夥伴國」。普丁在本次峰會上表示，儘管暫停擴員，但會建立新的「金磚國家夥伴國」，以滿足金磚國家機制外其他國家的合作要求。

中國在金磚峰會上的表現也是重大看點。中國國家主席習近平周二 (22 日) 與普丁會面，是今年兩人第三次會面，隔天也會見了印度總理莫迪。眾所周知，印度一直是美國實施印太戰略的重要基石，近年對中國各領域的產品和投資都進行了限制和打壓，中印兩國甚至連 4 年沒有直航客運航班。

俄烏衝突的區域安全問題也成為本次峰會期間各方探討的重點議題之一，聯合國秘書長古特雷斯的與會甚至遭到烏克蘭強烈批評，因其未參加此前在瑞士舉行的和平峰會。