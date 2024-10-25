search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.74元，預估目標價為164.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.85元下修至5.74元，其中最高估值6.31元，最低估值5.6元，預估目標價為164.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.31(6.31)7.918.739.06
最低值5.6(5.33)6.697.59.06
平均值5.84(5.84)7.128.149.06
中位數5.74(5.85)7.18.279.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.66億31.48億33.75億31.89億
最低值26.95億29.30億30.77億31.89億
平均值27.35億30.20億31.67億31.89億
中位數27.36億30.05億31.18億31.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.69-1.043.185.715.49
營業收入13.30億10.54億15.97億18.10億24.62億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHDN

相關行情

台股首頁我要存股
邱吉爾唐斯140.144.48%

延伸閱讀


Empty