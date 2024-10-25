鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.74元，預估目標價為164.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.85元下修至5.74元，其中最高估值6.31元，最低估值5.6元，預估目標價為164.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.31(6.31)
|7.91
|8.73
|9.06
|最低值
|5.6(5.33)
|6.69
|7.5
|9.06
|平均值
|5.84(5.84)
|7.12
|8.14
|9.06
|中位數
|5.74(5.85)
|7.1
|8.27
|9.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.66億
|31.48億
|33.75億
|31.89億
|最低值
|26.95億
|29.30億
|30.77億
|31.89億
|平均值
|27.35億
|30.20億
|31.67億
|31.89億
|中位數
|27.36億
|30.05億
|31.18億
|31.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.69
|-1.04
|3.18
|5.71
|5.49
|營業收入
|13.30億
|10.54億
|15.97億
|18.10億
|24.62億
詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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