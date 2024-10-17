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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邱吉爾唐斯(CHDN-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為166.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 16:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邱吉爾唐斯(CHDN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.96元下修至5.85元，其中最高估值6.31元，最低估值5.37元，預估目標價為166.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.31(6.31)7.918.73
最低值5.37(5.37)6.597.59
平均值5.89(5.92)7.198.13
中位數5.85(5.96)7.258.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值27.74億31.93億34.15億
最低值27.16億29.42億30.56億
平均值27.48億30.40億31.80億
中位數27.51億30.32億31.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.69-1.043.185.715.49
營業收入13.30億10.54億15.97億18.10億24.62億

詳細資訊請看美股內頁：
邱吉爾唐斯(CHDN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHDN

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