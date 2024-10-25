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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為5500元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 10:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由61.79元上修至62.22元，其中最高估值69.11元，最低估值57.93元，預估目標價為5500元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.11(69.11)100.6152.8
最低值57.93(52.77)83.73109.82
平均值63.15(62.07)92.11129.56
中位數62.22(61.79)92.3130.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值6,483,0608,987,59013,307,070
最低值5,883,0007,684,5309,552,550
平均值6,135,3908,399,76011,520,040
中位數6,121,8408,501,71011,660,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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