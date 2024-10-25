寶馬全球首家5S店關門 老闆失聯 拖欠車主定金

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-25 07:30

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「一覺醒來，這麼大的 5S 店都倒閉了，我充的保養錢、剩餘權益怎麼辦，是不是要作廢了？」談及此事，車主感到不可置信。

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北京星德寶開業於 2012 年 6 月，是全球首家寶馬「5S」授權經銷商，在銷售、零件、服務回饋、售後服務的傳統「4S」基礎上，增加了永續經營（Sustainability）的指標，一大特點是在設計上堅持綠色環保理念。

連日來，陸續有消費者爆料，北京星德寶汽車銷售服務公司跑路，消費者交了上萬元定金無法領車，無法退錢，在店內充值的權益也全部作廢。

消費者藍藍說：「我是今年 6 月在星德寶定的寶馬 i3，當時合約約定 8 月底可以領車，但是車子遲遲沒能交付，我便要求門市退還定金，門市方面答覆一周之內便可以退還。然而，這一等卻等來了跑路。」

藍藍透露，在申請退定金期間，對接了門市經理、銷售等人，但對方始終以公司沒錢、等融資等各種藉口拖延退錢時間，並聲稱：「不會跑路，肯定給您退，放心」。

星德寶維權群已有超過 200 名消費者，群友大致分為兩類，一類是像藍藍這樣被拖欠定金的消費者，少則被拖欠了 2 萬，多則高達 5 萬元。

第二類是被拖欠充值權益的消費者，充值權益又分為現金充值和代金券抵用券等。例如，有車主被拖欠了 5,000 元充值加 7 次保養，還有車主在店內有 60 多張抵用券未核銷，價值上萬元。

舉報者提供的線索顯示，星德寶目前門市大門緊閉，門口已經貼上閉店公告。

通告顯示，受整體經濟環境影響，目前面臨嚴重資金壓力。為了更好地保護客戶和員工的利益，集團正在積極尋求資金注入或其它集團托管的方案，解決目前面臨的困境。寶馬品牌授權已於 10 月 20 日終止，目前公司暫停新車及售後相關業務。

在寶馬官網的權經銷商名單中，北京星德寶確實已被終止授權。

事實上，星德寶閉店跑路並非沒有預兆。

受訪者透露：「星德寶 9 月份時就有 40 多人申請退定金，彼時，門市內已經十分蕭條，雖然有不少車停在店內，但卻屬於不賣車的狀態，銷售也是坐在那裡玩手機。直到現在店裡一輛車也沒有了，所有人都在等門市給一個說法。」

門市倒閉，受害的不止是消費者，還有員工。

目前門市老闆已失聯，門市員工都已經離職。有不少星德寶老員工在想方設法維權，因為門市拖欠了他們兩、三個月的薪水，但礙於職業發展等原因，不太方便實名公開維權。