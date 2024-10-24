〈貴金屬盤後〉美元走強、美公債殖利率上升 黃金創歷史新高後轉跌1%以上

鉅亨網編譯許家華 2024-10-24 06:37

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黃金價格周三 (23 日) 在創下歷史新高後轉跌逾 1%，係因美元走強和美公債殖利率上升，抵消了與 11 月 5 日美國大選和中東戰爭相關的避險需求支撐力。

現貨黃金下跌 1.2%，至每盎司 2714.55 美元。早盤現貨黃金觸及 2758.37 美元的歷史新高。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.1%，收每盎司 2729.40 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，市場出現一些獲利了結交易，且公債殖利率正上漲，考慮到殖利率走向，黃金將很難走高。

然而，Haberkorn 補充，由於避險需求支撐，黃金價格到周末仍可望達每盎司 2800 美元的水準。

美元指數上升 0.4%，接近三個月高位，使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力下降，而美國債券殖利率則攀升至三個月高點。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出，這與美國大選和美國不斷上升的債務負擔帶來的不確定性有關，「他們還必須在大選前向相對清淡和緊繃的市場發行數十億美元的債務。」

根據 Reuters/Ipsos 民調，距離美國總統大選已不到兩周，副總統賀錦麗以 46% 比 43% 的微弱優勢領先於共和黨前總統川普。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 3.6% 至每盎司 33.58 美元。周二白銀觸及 2012 年底以來的最高點 33.87 美元。

Kinesis Money 報告指出，目前金銀比率約為 80，意味著白銀傾向受益，這是黃金進入新的上行區間的自然結果。