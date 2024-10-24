〈貴金屬盤後〉美元走強、美公債殖利率上升 黃金創歷史新高後轉跌1%以上
鉅亨網編譯許家華 2024-10-24 06:37
黃金價格周三 (23 日) 在創下歷史新高後轉跌逾 1%，係因美元走強和美公債殖利率上升，抵消了與 11 月 5 日美國大選和中東戰爭相關的避險需求支撐力。
黃金被視為對沖政治和經濟不確定性的工具，今年已漲逾 31%，多次刷新歷史高點，係因美國聯準會上個月啟動降息，且避險需求為貴金屬掀起這場完美風暴。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，市場出現一些獲利了結交易，且公債殖利率正上漲，考慮到殖利率走向，黃金將很難走高。
然而，Haberkorn 補充，由於避險需求支撐，黃金價格到周末仍可望達每盎司 2800 美元的水準。
盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出，這與美國大選和美國不斷上升的債務負擔帶來的不確定性有關，「他們還必須在大選前向相對清淡和緊繃的市場發行數十億美元的債務。」
根據 Reuters/Ipsos 民調，距離美國總統大選已不到兩周，副總統賀錦麗以 46% 比 43% 的微弱優勢領先於共和黨前總統川普。
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