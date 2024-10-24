〈能源盤後〉美供應意外增逾500萬桶 油價走低 3交易日來首見

鉅亨網編譯許家華 2024-10-24 06:11

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原油期貨價格周二 (22 日) 收低，係因美國官方數據顯示，國內上周原油庫存意外攀升，促使油價在三個交易日以來首次下跌。

能源商品價格

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12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 97 美分或近 1.4%，收每桶 70.77 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.08 美元或 1.4%，每桶 74.96 美元。

11 月交割汽油期貨價格下跌近 1.5%，收每加侖 2.04 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.22 美元。

11 月交割天然氣價格上漲 1.3%，收每百萬 Btu 2.34 美元。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (10/18 止) 美國商業原油庫存意外增加 550 萬桶，令油價加深走跌。另外，EIA 報告顯示，上周汽油供應增加 90 萬桶，餾分油供應量減少 110 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，商業原油庫存 4.26 億桶，「今年迄今僅減少 500 萬桶」，而同期已有 3000 萬桶轉入戰略石油儲備 (SPR)。由於周三價格已經走低，「這份報告一點也沒激起市場買氣。」

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (10/18 止) 原油供應減少 80 萬桶、汽油供應減少 210 萬桶、餾分油供應減少 240 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 160 萬桶。

EIA 表示，上周美國石油產量維持在 1350 萬桶 / 日不變，而 Nymex 俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存小幅下降 30 萬桶，至 2470 萬桶。汽油需求小幅上升，最近一周車用汽油供應總量（需求指標）為 883.8 萬桶 / 日，高於一周前的 862 萬桶 / 日。

地緣政治推力

在周三收低前，油價連日上漲且收復上周大跌後的一部分。上周因新聞報導稱以色列不會襲擊伊朗的核設施和能源設施作為報復，導致油價大跌。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「仍有一些因素對上行構成風險」包括以色列對伊朗的反應以及其可能的嚴重程度。

「下行風險也隨之出現。」他表示，沙烏地阿拉伯可能會試圖透過增加供應來奪取市佔，尤其是在川普若勝選的情況下，因為川普的政策是在美國進行更多鑽探。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 認為，12 月交割的 WTI 價格「難以突破 72 美元」這一事實表明，市場並未消化中東衝突更廣泛的升級。

「目前，交易員似乎聚焦迫在眉睫的石油過剩，且認定就算伊朗的石油設施真遭襲擊，OPEC 和沙烏地阿拉伯的閒置產能也能立刻填補任何潛在供應缺口。」