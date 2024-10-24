湯石照明Q3由盈轉虧321萬元 EPS -0.06元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 17:15
LED 廠湯石照明 (4972-TW) 今 (24) 日公布第三季財報，稅後虧損 321.3 萬元，較上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.06 元；累計前 9 個月稅後虧損 1142.9 萬元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 0.20 元。
湯石照明第三季營收 3.2 億元，季減 3.6%，年增 67.1%；毛利率 31%，季增 2.4 個百分點，年減 1.6 個百分點；營業虧損 1526.5 萬元，較上季虧損擴大，較去年同期轉虧；營益率 - 4.8%，季減 3.1 個百分點，年減 7.1 個百分點；稅後虧損 321.3 萬元，較上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.06 元。
湯石照明前九個月累計營收 8.9 億元，年增 65.5%；毛利率 27.8%，年減 4.3 個百分點；營業虧損 5954 萬元，較去年同期轉虧；營益率 - 6.7%，年減 7.4 個百分點；稅後虧損 1142.9 萬元，較去年同期虧損擴大，每股虧損 0.20 元。
湯石照明主要業務生產於多款商用照明燈具，在去年收購大峽谷，盼改善到 2025 年，整併帶來的效益將更加明顯，改善公司的整體營運狀況；而下半年客戶下單的不確定較大，因此對整年展望較為保守。
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