為推Apple Intelligence！庫克今年二度訪陸 分析師：尋求加強與中國企業合作

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-24 16:25

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克近日走訪中國，在今年第二趟中國行期間會見北京官員和合作夥伴，專家認為庫克此訪意義重大，因中國競爭對手正在推出整合 AI 和新旗艦產品的行動作業系統。

中國工信部部長金壯龍周三 (23 日) 在北京會見庫克，雙方就蘋果在中國的發展、網路數據安全管理、雲端服務等議題交換意見。

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除官方拜會行程外，庫克還會見了包括中國移動董事長楊傑在內的多家中國本土企業高層，討論數位內容和 5G 產品合作。

在探訪新浪總部期間被問及 Apple Intelligence 何時在中國上線時，庫克回應稱「我們正努力推進，這背後有一個非常具體的監管流程，我們必須走完這個流程，也希望儘快將它帶給中國消費者」。

Counterpoint Research 資深研究分析師連依凡表示，庫克此次訪中時機這次值得注意，蘋果可能尋求加強與當地企業的合作，在中國推出 Apple Intelligence。

專注研究蘋果戰略的 Canalys 分析師周樂軒也說，Apple Intelligence 在中國的推出可能是庫克此行的主要動機，是「增強中國對蘋果全球戰略重要性」行動的一部分努力。

周樂軒指出，監管部門批准的必要性可解釋庫克此行部分重點，因為在中國推出 Apple Intelligence 的時間表仍不確定。這對蘋果可能是一個問題，因為缺乏 Apple Intelligence 恐削弱中國消費者升級到 iPhone 16 的動力。

根據官方公佈的資訊，Apple Intelligence 中文版將於 2025 年推出，支援 iPhone 16 系列和 iPhone 15 Pro 系列手機。

此外，在庫克訪中期間，蘋果在中國主要競爭對手之一華為周二 (22 日) 正式推出 HarmonyOS NEXT，這也讓庫克這趟中國行的重要性更獲凸顯。

周樂軒說：「華為在自有晶片和 HarmonyOS 生態系統的推動下，近來在高階手機市場的復甦也使得競爭加劇，令蘋果更難維持自身領先地位。」