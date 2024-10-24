貝萊德搞烏龍誤報持股比例！拼多多美股收低4.8% 吐光獲增持後所有漲幅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-24 08:53

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中國電商平台拼多多 (PDD-US) 周三 (23 日) 在美股收盤大跌 4.8% 至 122.34 美元，回吐此前受貝萊德(BLK-US) 大幅增持刺激下的漲幅，因這家全球資產管理巨頭在交給美國證交會 (SEC) 文件中誤報了對拼多多的持股比例，從原先的 9.5% 修正至 2.4%。

根據美國證交會 (SEC) 周一 (21 日) 揭露的文件，貝萊德持有拼多多股份從第二季 2900 萬股大幅增至 1.32 億股，增持量達到 1 億 300 萬股，按文件公布時每股 125 美元價格計算，增持總金額約為 128 億美元。

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然而，貝萊德披露的文件似乎是一個「大烏龍」，貝萊德在北京時間周二 (22 日) 晚上 11 點 35 分左右再次發佈公告，將拼多多持股數量完全除 4 至約 3300 萬股，股本佔比變更為 2.4%。

拼多多股價上月曾一度失守 100 美元大關，貝萊德增持的舉動，也許是看重拼多多目前處於較低的估值水準，且未來有持續成長的潛力。

拼多多 10 月 8 日率先開啟今年「雙 11」大促銷活動，砸下百億人民幣補貼，上周日 (20 日) 繼續加大補貼力道，百億補貼第二輪「百億消費券」活動正式開啟，對補貼力度進行大升級，每人最高可領取人民幣 2600 元超大面額百億消費券，首輪重點補貼 3C、冰箱、空調、洗衣機、廚房電器等產品，力促手機數位家電煥新升級，進一步釋放平台消費潛力。

目前，拼多多「百億減免」已經先後實施多項服務費退回權益、下調店鋪保證金、免除偏遠地區物流中轉費、升級商家售後服務等一攬子減免舉措。

上周五 (18 日)，拼多多將技術服務費退返權益進一步擴大至海淘訂單，完成平台訂單的全面覆蓋。

在新質商家扶持方面，拼多多在豐收節期間已投入 10 億補貼資金，20 億流量資源包扶持新質農貨商家。