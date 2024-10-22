鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.79元，最低估值0.38元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.79(0.79)
|2.74
|5.09
|4.3
|最低值
|0.38(-0.36)
|0.14
|0.91
|3.4
|平均值
|0.55(0.46)
|1.65
|3.4
|3.72
|中位數
|0.56(0.53)
|1.73
|3.64
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|137.31億
|177.28億
|209.66億
|188.93億
|最低值
|123.94億
|133.50億
|142.91億
|154.48億
|平均值
|131.11億
|151.74億
|172.63億
|176.83億
|中位數
|131.53億
|151.11億
|168.45億
|181.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.45
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|39.40億
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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