【新台股龍捲風】都市傳說再起?各自安好！FOPLP後COWOS- L蠢蠢欲動！

鉅亨研報 2024-10-23 18:06

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權值股有壓，迫使加權日 KD 死亡交叉，使大盤下跌 200 點坐收，如預期專案截止指數要震盪，不過中小型個股較強，櫃買指數 OTC 日 KD 黃金交叉，只要賣壓不大，再加上有多場展覽帶動，相關族群將輪流點火發動，透過台積電 (2330-TW) 控盤，就有一堆鬼故事出現，從 ASML 財報不佳，再到台積電與輝達合作產生爭執，現在又有疑似出貨給華為，可能違反美國禁令的事件，先進製程與封裝都是台積電的天下，相關產品一定會跟台積電有關，權王影響大盤，但先進封裝持續供不應求，相關供應鏈依舊有大商機，每年 Q4 都是行情最強的一季，接下該如何操作？一定要每天鎖定 https://youtu.be/DUWljaVkY9E

美股怎麼了？台股該怎麼辦？vix 指數−0.93%，道瓊指數創高後回檔，使道瓊日 KD 死亡交叉，費半指數同步日 KD 死亡交叉，造成今天加權指數有壓，本周開始迎來科技股的財報周，Alphabet 與特斯拉將公布財報，星期五有美國 9 月耐久財訂單的數據，將影響接下來 FED 的利率決策，美國大選打得正火熱，拜登政府持續釋出管制措施，針對投資中國高科技將祭禁令，外界預期最快下周公布，從全球經濟與股市到台股詳細分析，搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

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展覽出飆股，投資朋友一定要想到徐老師，從 CoWoS 到 FOPLP，相關概念股在 9 月 20 日的 LINE@主頁就公開，友威科 (3580-TW) 亮燈漲停、東捷 (8064-TW) 上漲 5.14%、鑫科 (3663-TW) 也有 4.71% 的漲幅，今天大盤下跌 200 點，我們的 FOPLP 卻如此亮眼，還有有機材質基板將發展至玻璃基板，玻璃基板族群的悅城 (6405-TW) 今天持續上攻，玻璃基板概念股也在 10 月 21 日的 LINE@主頁

，操作一定要跟上徐老師。

友威科 (3580-TW) 已在先前節目預告，回測 7/23 大量區不破後將出現反轉，今天如預期漲停，友威科 (3580-TW) 已順利切入 CoWoS 與 FOPLP 供應鏈，其電漿蝕刻裝置在面板客戶 FOPLP 產能需求滿載的情況下，預期會直接受惠。

鑫科 (3663-TW) 也如預期回測 8 月 1 日大量區 80 元後出現支撐，一旦能放量攻擊，就會突破壓力區挑戰前高，鑫科為臺灣前兩大濺鍍靶材廠，且獨家供應 FOPLP 合金載板，公司隸屬中鋼集團，又有併購中鋼精材效益顯現，預期明年營運會優於今年。

又看到 G2C + 的東捷 (8064-TW)，此次東台和東捷)、陽程、得力富企業聯合展出，展覽主題為「PCB 整合性生產解決方案」，結合東台鑽孔機、東捷 TGV 技術、陽程自動化與得力富 X-ray 設備，共同致力於提升 PCB 產業的自動化與精密加工水準，老話一句股票是漲再題材，跟上掌握第一手資訊的徐老師，第一步加入徐老師的 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

美國銀行 (BofA) 將輝達的目標價從 165 美元大幅上修至 190 美元，有看節目的投資朋友幫徐老師做見證，昨天就提前預告輝達 B300 的題材，今天消息見報放在 A2 版，盤中連線節目的分析師也都看好其發展，那你要跟誰先佈局先掌握資訊? NVIDIA 明年將主推 B300 和 GB300 等採用 CoWoS-L 的產品，預期將提升先進封裝需求量，並帶動 CoWoS-L 需求成長，目前主流為 CoWoS-S，使用單片矽中介層和矽通孔 (TSVs)，然而單片矽中介層容易存在良率問題，生產成本過高也是缺點，CoWoS-L 結合 CoWoS-S 和 InFO 技術的優勢，使用 LSI (局部矽互連) 晶片的中介層提供最靈活的整合，可以堆疊多達 12 顆 HBM3，而且成本比 CoWoS-S 低，有望成為未來主流技術，除了先進封裝之外，HBM 的題材也要留意，因為 CoWoS-L 可封裝的 HBM 數量預估增長 50%，今天發福利先透漏一些題材，CoWoS-L 必須採用大量挑撿設備，台積電買下群創台南廠，用於擴充 CoWoS-L 產能，代理相關設備股可望受益，當然還有封裝材料不可或缺，想要佈局 CoWoS-L 概念股一定要來 LINE@。

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