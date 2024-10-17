鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-17 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.01元上修至2.04元，其中最高估值2.38元，最低估值1.4元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.38(2.38)
|2.8
|2.93
|3.18
|最低值
|1.4(1.4)
|1.7
|1.24
|1.5
|平均值
|1.98(1.98)
|2.06
|2.05
|2.27
|中位數
|2.04(2.01)
|1.9
|2
|2.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|450.26億
|431.39億
|454.41億
|474.16億
|最低值
|377.51億
|355.43億
|357.61億
|405.37億
|平均值
|394.36億
|402.65億
|407.78億
|440.61億
|中位數
|391.63億
|407.81億
|407.05億
|442.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.33
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|營業收入
|376.80億
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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