鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至6.59元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-10-23 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.59元，其中最高估值7.56元，最低估值5.78元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.56(7.56)
|9.82
|11.89
|最低值
|5.78(5.78)
|7.13
|8.39
|平均值
|6.6(6.57)
|8.4
|9.89
|中位數
|6.59(6.53)
|8.34
|9.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,043,633,000
|1,276,399,620
|1,456,473,000
|最低值
|994,160,000
|1,025,297,000
|1,240,140,000
|平均值
|1,020,740,220
|1,195,137,790
|1,363,813,420
|中位數
|1,025,911,480
|1,194,698,680
|1,370,891,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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