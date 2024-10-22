晉倫連續三天漲停、隱藏機器人PART2連續兩天漲停，漲不完的飆股故事 繼續賺下去!

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 18:00

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AI 需求強勁，台積電帶動台股持續攻擊，資金如預期輪動到中小型股，多方健康格局，龍哥一直與投資朋友分享，台股沒有跌破月線都是多方控盤，偏多操作就對了，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。

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【達興材料第二 - 正達 (3149-TW)】玻璃基板材料概念，迎接 5 根漲停，股價 32~47.5 元，持股獲利 + 48%，剩餘持股續抱中，低檔佈局，簡單獲利！

【全面啟動 - 全科 (3209-TW)】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 12 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，股價創高後震盪，守穩 10 日線都是多方強勢，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！

【紅光滿面 - 光鋐 (4956-TW)】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 31~44 元，獲利 + 41%，剩餘持股續抱，跟著龍哥繼續搶錢。

【長長久久】網路通訊設備，物聯網和基礎建設高度成長，拿到大單，切入能源事業，營收和獲利進入爆發期，股價突破轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 20~40%，快來搶錢！

隱藏機器人【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，外資開始佈局，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，直接拉開獲利，持股 48~61.1 元，獲利 + 27%，目標翻倍大獲利！

最新佈局【隱藏機器 PART2】工具機切入協作型機器人，9 月營收年增 1X%，股價整理四個月突破轉強，連續兩天漲停，直接大獲利，潛在上漲空間還有 + 30~50%，跟著龍哥，安心賺錢。

最新佈局【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，起漲點，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！

振翅高飛 (6151-TW) 晉倫和隱藏機器人 PART2，連續兩天漲停，漲不停的飆股，接下來繼續鎖定「旭日東昇和隱藏機器人 PART2」，留言「+3」，會期多 3 個月，明天就是你的飆股。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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