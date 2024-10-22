晉倫連續三天漲停、隱藏機器人PART2連續兩天漲停，漲不完的飆股故事 繼續賺下去!
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 18:00
AI 需求強勁，台積電帶動台股持續攻擊，資金如預期輪動到中小型股，多方健康格局，龍哥一直與投資朋友分享，台股沒有跌破月線都是多方控盤，偏多操作就對了，重點在於選股，買到對的產業對的股票，簡單大獲利。
大華國際投顧蘇建豐表示，AI 需求是真的，未來五年都是高度成長，資金就容易青睞相關概念股，像矽光子族群，蘇建豐從 8/26 就開始推薦矽光子族群，買在市場上沒人知道的時候，後面變成市場主流，就能迎接大獲利行情，從聯亞 (3081-TW)，聯光通 (4903-TW)，星通 (3025-TW)，達興材料 (5234-TW)，正達 (3149-TW)，光鋐 (4956-TW)，到現在晉倫 (6151-TW)，飆股持續噴出，這波已經大賺 + 738%，你獲利了嗎？
接下來要留意 AI 伺服器中組裝，散熱，機殼等，還有機器人接棒演出，以及股價低位階的 IC 設計，投資朋友要好好留意。例如，鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，緯創(3231-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，晟銘電(3013-TW)，勤誠(8210-TW)，大銀微系統(4576-TW)，健椿(4561-TW)，直得(1597-TW)，恩德(1528-TW)，穎漢(4562-TW) 等。
【達興材料第二 - 正達 (3149-TW)】玻璃基板材料概念，迎接 5 根漲停，股價 32~47.5 元，持股獲利 + 48%，剩餘持股續抱中，低檔佈局，簡單獲利！
【全面啟動 - 全科 (3209-TW)】通訊 IC，5G 和智慧手機以及 PC 回溫，加上生成式 AI 和雲端算力需求，成長動能強，本益比 12 倍相對偏低，外資和投信積極佈局，股價整理一年後轉強，股價創高後震盪，守穩 10 日線都是多方強勢，潛在上漲空間 + 30~50%，繼續搶錢！
【紅光滿面 - 光鋐 (4956-TW)】LED 概念，切入玻璃基板，9 月營收年增 40%，股價突破轉強，第一時間卡位，迎接 3 根漲停，漲到被處置，不會改變原本趨勢方向，持股 31~44 元，獲利 + 41%，剩餘持股續抱，跟著龍哥繼續搶錢。
【長長久久】網路通訊設備，物聯網和基礎建設高度成長，拿到大單，切入能源事業，營收和獲利進入爆發期，股價突破轉強，起漲點，潛在上漲空間 + 20~40%，快來搶錢！
隱藏機器人【振翅高飛 - 晉倫】切入半導體材料，營收動能強，外資開始佈局，股價整理兩個月突破轉強，連續三天漲停，直接拉開獲利，持股 48~61.1 元，獲利 + 27%，目標翻倍大獲利！
最新佈局【隱藏機器 PART2】工具機切入協作型機器人，9 月營收年增 1X%，股價整理四個月突破轉強，連續兩天漲停，直接大獲利，潛在上漲空間還有 + 30~50%，跟著龍哥，安心賺錢。
最新佈局【旭日東昇】切入面板級封裝製程，9 月營收年增 2X%，股價整理四個月轉強，起漲點，潛在上漲空間高達 + 50%，一定要跟上！
振翅高飛 (6151-TW) 晉倫和隱藏機器人 PART2，連續兩天漲停，漲不停的飆股，接下來繼續鎖定「旭日東昇和隱藏機器人 PART2」，留言「+3」，會期多 3 個月，明天就是你的飆股。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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