〈貴金屬盤後〉美債殖利率與美元走高 黃金漲勢暫歇 

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-10-22 05:49

‌



黃金價格周一 (21 日) 在飆升至歷史新高後暫停漲勢，因美國公債殖利率上升和美元走強，抵消了美國總統大選和中東戰爭帶來的不確定性支撐。

現貨黃金上漲約 0.16%，至每盎司 2,734.5 美元，早盤曾創下 2,740.37 美元的歷史新高。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，收每盎司 2,738.9 美元。

‌



RJO Futures 資深市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「10 年期公債殖利率大幅上升，美元指數走強，這給黃金價格帶來了一些壓力。」

10 年期美國公債殖利率上升至 12 周高點，美元指數也上漲，這使得黃金對海外買家來說更加昂貴。

作為政治和經濟不確定性的避險工具，黃金今年以來已上漲超過 32%，並多次打破歷史新高，這主要是由於聯準會 (Fed) 的降息加上市場避險需求，為黃金創造了完美的上升風暴。

Pavilonis 指出，「距離美國大選只有幾周的時間了…… 我們看到中東的地緣政治局勢在發酵，無論是以色列、伊朗，或是其他幕後在發生的事情。」

隨著美國總統大選不到兩周即將到來，前總統川普 (Donald Trump) 與副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 陷入激烈的拉鋸戰，力圖在一些競爭激烈的州贏得選票。

同時，黎巴頓首都貝魯特有數百名居民逃離家園，因以色列準備攻擊與真主黨 (Hezbollah) 財務活動有關的地點，加劇了衝突升級的擔憂。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，「我們預計黃金在未來 12 個月內將升至每盎司 2,900 美元，受 Fed 進一步降息的支撐。」

交易員目前預測 Fed 在 11 月會議降息 25 個基點的機率為 85%。

RJO Futures 的 Pavilonis 補充道，「我們可能會看到黃金的漲勢有所放緩，而白銀開始跟上並追趕金價。」

其他貴金屬表現