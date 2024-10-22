證交所通過永鴻生技上市案 預計明年Q2掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 19:21

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永鴻生技為永信集團旗下一員，由永信藥品在 2016 年收購外商藥廠，並將原有並將原有動物事業處獨立合併，成為大型動物藥廠。產品分為四大類，包括治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

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永鴻生技致力於開發綠色養殖與動物精準用藥的解決方案，產品涵蓋經濟動物與伴侶動物的用藥、飼料添加劑與營養補充保健品，並擁有海內外多張動物藥證。客戶群多元，遍及飼料廠及現場養殖戶，從研發、生產、通路至技術服務，掌握禽畜保健一條龍作業。