證交所通過永鴻生技上市案 預計明年Q2掛牌上市
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-22 19:21
證交所董事會通過動物藥廠永鴻生技 (6936-TW) 上市申請案，預計明年第二季正式掛牌上市。
永鴻生技為永信集團旗下一員，由永信藥品在 2016 年收購外商藥廠，並將原有並將原有動物事業處獨立合併，成為大型動物藥廠。產品分為四大類，包括治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。
永鴻生技致力於開發綠色養殖與動物精準用藥的解決方案，產品涵蓋經濟動物與伴侶動物的用藥、飼料添加劑與營養補充保健品，並擁有海內外多張動物藥證。客戶群多元，遍及飼料廠及現場養殖戶，從研發、生產、通路至技術服務，掌握禽畜保健一條龍作業。
永鴻生技今年上半年營收 6.08 億元，年增 2.95%，受惠飼料廠及標案銷售成長，加上新品業績挹注，帶動整體營收較去年同期成長。獲利方面，今年年上半年因原料成本控管得宜，加上高單價治療性藥物出貨量增加，以及推出毛利率較高新產品，每股純益 0.88 元，高於 2023 年同期的 0.63 元，年增 40%。
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