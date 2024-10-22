鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估下修至0.88元，預估目標價為25元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.88元，其中最高估值1.24元，最低估值0.6元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.24(1.24)
|2.95
|1.59
|最低值
|0.6(0.68)
|0.84
|0.83
|平均值
|0.9(0.98)
|1.97
|1.21
|中位數
|0.88(0.89)
|2.19
|1.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|90,332,820
|116,087,000
|130,942,700
|最低值
|83,429,000
|86,321,000
|92,538,000
|平均值
|87,618,860
|104,433,210
|111,740,350
|中位數
|87,895,000
|107,521,960
|111,740,350
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.29
|3.25
|3.42
|0.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
|60,683,171
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤前要聞〉台股「積」情提防漲多、美東運價重挫1成、鴻海擬發7億美元ECB
- 投信近3日賣超個股
- 投信近5日賣超個股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)目標價調降至25元，幅度約16.67%
下一篇