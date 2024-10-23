元樟生技創新醫材與ADC技術再攻日本醫療大展

元樟生技 2024-10-23 09:31

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元樟生技 (AMS BioteQ，股票代碼：(6864-TW) )，以其創新技術和彈性生產能力赴日嶄露頭角，此次參加 2024 年日本醫療科技展（Medical Japan 2024），出展最新的醫療照護技術，含括醫用傷口護理敷料、癌症術後與化療後療養產品，以及創新藥物的研發成果。元樟生技創辦人暨董事長蔡宜儒博士（以下簡稱「蔡博士」）在展會中介紹了公司的國際化策略、核心技術及在日本市場的佈局。

邀請高雄義大醫院血液腫瘤科主任 - 蘇裕傑醫生現場演說，講解癌症術後療養臨床成果。

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推動品牌國際化與深耕日本醫藥照護市場

元樟生技此次參加 Medical Japan 2024，主要目標為推廣公司三大主題：創新醫材、癌術後療養產品及藥物研發。蔡博士表示，公司希望通過此次展會達成四大目標：擦亮元樟生技的品牌、連結日本新藥及敷料市場、尋找合適的代理經銷商，在藥物開發領域尋求合作夥伴。

「我們希望能在日本市場扎根，並以此為基礎拓展至全球市場。」蔡博士表示。此次參展對於元樟生技進入日本市場具有重要意義，特別是在藥研開發、醫療器材和保健食品領域，元樟生技的技術獨創性和量產彈性，使其具備吸引日本本土及國際合作夥伴的潛力。

元樟生技創新醫材 SIPSIP 系列專題演講，與會者眾多，引發熱烈回響。

慢性傷口照護市場逐年擴張，尚缺有效快速的護理產品

全球慢性傷口護理市場正快速增長，主要原因為糖尿病等相關疾病的高發生率、高齡化人口增加，以及慢性傷口早期檢測等因素。慢性傷口包括糖尿病足潰瘍、動脈潰瘍、靜脈潰瘍、壓力性潰瘍等，其特點是在三個月內難以癒合。根據最新數據顯示，全球慢性傷口護理市場預計將從 2024 年的 141.7 億美元增長至 2032 年的 240.3 億美元，年複合成長率（CAGR）達 6.8%。其中，糖尿病足潰瘍在 2023 年佔據最大的市場份額，隨著高齡化人口和糖尿病患者的增加，對慢性傷口護理的需求不斷攀升。

元樟生技主打「濕潤療法」，目前成功推出兩款核心產品：SIPSIP Foam 泡棉敷料和 SIPSIP Pro 明膠敷料。

獨創技術：泡棉敷料 SIPSIP Foam 取得日本 PMDA 醫材許可

元樟生技主打「濕潤療法」，目前成功推出兩款核心產品：SIPSIP Foam 泡棉敷料和 SIPSIP Pro 明膠敷料。SIPSIP Foam 泡棉敷料以高吸收力、柔軟親膚及方便撕除為特點，適用於各類創傷及燒燙傷等傷口護理，特別適合高齡者使用。而 SIPSIP Pro 明膠敷料則專注於深度傷口修復，具有無痕、無痛感及環保特性，並結合醫美技術開發乾式面膜，開發更多產品應用。

「日本是一個高齡化社會，對於醫療器材尤其是傷口護理產品有著極大的需求，而我們的兩款產品恰好填補了市場的空白。」蔡博士強調。該敷料特別適合高齡者的燒燙傷和其他慢性傷口，能有效加速傷口癒合，減少感染風險。除此之外，SIPSIP Pro 也可應用於醫美術後護理市場，特別針對雷射術後的快速修復需求，能夠加快皮膚的修復效果。

元樟生技今年已是第二次赴日參展，期間洽談了許多日本當地的產學研界機構，展會現場人潮絡繹不絕。

探索日本市場：Medical Japan 展會的價值與機會

在談到日本市場的重要性時，蔡博士指出，日本市場不僅面臨人口高齡化且對醫療品質有高度需求外，面對創新技術始終抱持開放的態度。「日本市場雖然進入門檻較高，但其高標準和高品質要求同時意味著，一旦成功進入日本市場，就能為公司打開更多國際市場的機會。」

元樟生技今年已是第二次赴日參展，期間洽談了許多日本當地的產學研界機構。根據展會主辦單位也是日本最大展覽會主辦機構 - RX Japan 公司統計，本次 Medica Japan 超過 70% 的參觀者來自日本國內，因此元樟生技在參展攤位上配置 5-6 位能以日文溝通無礙的人員，使來訪者能夠順暢的進行詢問與溝通，展現公司對於日本市場和文化特性的理解與尊重。此外，蔡博士也分享了進入日本市場的策略，強調在參展過程中需展現技術上的創新和與眾不同之處，以滿足日本客戶對細節和品質的高要求。