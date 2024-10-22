台積電Fab20發生工安事故 公司：全力配合調查
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 14:26
台積電 (2330-TW)(TSM-US)2 奈米廠 Fab20 上周五 (18 日) 下午發生工安意外，1 名工人疑似施工時觸電身亡，對此，台積電今 (22) 日回應，該名員工在當下已現場急救，然而搶救後仍宣告不治，辦公棟配電目前已停工，將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜。
台積電指出，18 日一名承攬人員進行辦公室配電工程時，因故發生意外，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫該員家屬，然而該人員不幸於搶救後宣告不治。
台積電 Fab20 廠區意外發生後，竹科管理局也勒令台積電停工，正調查職災原因，台積電補充，辦公棟配電目前停工，待進一步釐清調查事件原因，目前工地為交付承攬範圍，公司將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜。
台積電 Fab20 為 2 奈米量產基地，自今年第二季裝機以來進展順利，目前第一座廠正進入試產階段，預期明年將進入量產，現階段正趕工第二座廠。
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