台積電Fab20發生工安事故 公司：全力配合調查

台積電 (2330-TW)(TSM-US)2 奈米廠 Fab20 上周五 (18 日) 下午發生工安意外，1 名工人疑似施工時觸電身亡，對此，台積電今 (22) 日回應，該名員工在當下已現場急救，然而搶救後仍宣告不治，辦公棟配電目前已停工，將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜。