麥肯錫：2030年到2060年期間50%職缺被AI取代 時間提前約十年

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-22 15:38

‌



根據顧問機構麥肯錫最新研究報告，在 2030 年至 2060 年之間，將有一半現有職業被 AI 取代，時間點為 2045 年且與之前的估計相比，提前大約 10 年。

麥肯錫全球研究院日前發佈《工作的新未來》報告，聚焦於 AI 帶來生產力變革的當下，對哪些職業產生更大的影響，又有哪些職業會更有競爭力，哪些技能會更受歡迎，哪些技能又幾乎完全不需要。

‌



報告顯示，到了 2030 年，歐洲 27% 和美國 30% 職缺將被生成式 AI 所取代，影響超過原先想像且跟 2017 年報告比起來，職業轉型加速約 10 年，將徹底影響一代人的職業黃金期。

高盛的報告也顯示全球勞動市場恐將出現重大顛覆，AI 會影響相當於 3 億份全職工作的工作量，歐美地區三分之二職缺至少在一定程度上可以實現自動化。依產業類別來看，受最大衝擊的是批發零售業和製造業，熱門金融領域內的人才需求也會經歷重大變革。

高盛在報告中說：「隨著數位化平台的興起，對懂 STEM(科學、技術、工程和數學) 專業人才的需求將增加。」

但有挑戰，自然也有機遇。新技術將帶來新職缺的增長，大約有 700 多萬的新職缺需求被釋放。研究顯示，科技進步創新，以及對生物技術的前沿研究推動了 STEM（科學、技術、工程和數學）高科技產業，以及與生物相關的醫療保健和其他高技能領域的工作。

不難發現，不被 AI 取代的工作大多是技術類，文科生則很危險，麥肯錫則指出，在未來的職場格局里，無數工作崗位將被重新定義和分配。

根據高盛《AI 對經濟增長的潛在大規模影響》報告，在美國，文職工作中可以自動化的任務比例最高，為 46%，其次是法律工作，為 44%，建築和工程中的任務為 37%。生命、物理和社會科學領域緊隨其後，為 36%，商業和金融業務以 35% 位居前五。

跳出學科後，麥肯錫從就業端將工作技能分為五大類，每一個職業都會涉及到這五個技能，分別是技術、社會和情感技能、體力和手動技能、高級認知技能以及基本認知技能。

由此可得出未來人才將需要結合先進技術技能與強大社交和情感能力的結論。麥肯錫數據顯示，大約 40% 高管們說缺乏軟性技能的員工成為他們面臨的重大挑戰。

國際貨幣基金 (IMF) 也指出，在發達經濟體中六成左右職缺恐受 AI 影響，在新興市場和低收入國家，受到 AI 影響的工作預計分別佔 40% 和 26%。