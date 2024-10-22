一周內發生90起炸彈惡作劇 印度航空業航班大亂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-22 08:30

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上周印度各家航空公司至少收到 90 起惡作劇炸彈威脅，導致航班改道、取消和延誤，給印度航空業正常運作帶來巨大衝突。

今年 6 月，印度 41 個機場在一天之內收到了惡作劇炸彈電郵，機場為此紛紛臨時加強安保。2014 年至 2017 年，印度有關部門記錄了約 120 起機場惡作劇炸彈事件，近一半針對印度最大的德里機場和孟買機場。

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據《BBC》周一（21 日）報導，受炸彈威脅影響，一架 10 月 15 日從印度孟買飛到美國芝加哥的波音 777 班機，被迫改道，降落在加拿大偏遠城市伊魁特。

印度社交平台上周流傳的一段影片顯示，飛機降落後，這趟航班的乘客披著羊毛衣，沿著印度航空 （Air India）班機冰冷的梯子走下，感受伊魁特的刺骨寒冷。

該航班一名乘客薩奇德瓦（Harit Sachdeva）在社交平台說：「我們從凌晨 5 點起就被困在機場，200 名乘客…… 我們不知道發生什麼事情，也不知道接下來應該做什麼…… 完全被困住了。」

他讚揚了友善的機場工作人員，但他認為航空業者在告知乘客方面做得不夠。事發幾個小時後，一架加拿大空軍飛機將滯留乘客運送到芝加哥。

如果飛機已在空中，收到炸彈威脅，必須轉降最近機場。飛機降落後，乘客下機，所有行李、貨物和餐食都要經過徹底檢查，這個過程可能需要幾個小時，而且由於工作時間的限制，同一機組人員通常無法繼續飛行。

印度民航部長奈杜（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）表示，對印度航空公司受到的破壞性行為深感擔憂，稱影響了國內和國際營運。

印度航空業被認為是全球增長最快的市場之一。印度民航部的數據顯示，印度去年國內航班旅客數量超過 1.5 億人次，每天有 3,000 多個航班從 150 多個機場起飛。

咨詢公司 Cirium 分析師莫里斯（Rob Morris）稱，印度目前有近 700 架商用客機在役，積壓訂單超過 1,700 架。

專家認為，針對航空公司的虛假炸彈威脅，通常與惡意意圖、尋求關注、心理健康問題、業務運營中斷或惡作劇有關。