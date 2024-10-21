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鉅亨速報

盤後速報 - 皇昌(2543)次交易(22)日除權息3元，參考價76.06元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 17:05


皇昌(2543-TW)次交易(22)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利2.7元，合計股利3元。

首日參考價為76.06元，相較今日收盤價96.90元，權息值合計為20.84元，股息殖利率0.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/22 96.90 0.3 0.31% 2.7
2024/05/30 59.5 0.4 0.67% 1.4000000000000001
2023/10/12 15.3 0.3 1.96% 0.0
2017/07/14 9.0799999 0.3 3.3% 0.0
2016/10/25 9.79 0.30568459 3.12% 0.0

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