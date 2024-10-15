盤後速報 - 皇昌(2543)下週(10月22日)除權息3元，預估參考價71.26元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 17:05
皇昌(2543-TW)下週(10月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利2.7元，合計股利3元。
以今日(10月15日)收盤價90.80元計算，預估參考價為71.26元，權息值合計為19.54元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
皇昌(2543-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。近5日股價上漲3.07%，集中市場加權指數上漲1.2%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/22
|90.80
|0.3
|0.33%
|2.7
|2024/05/30
|59.5
|0.4
|0.67%
|1.4000000000000001
|2023/10/12
|15.3
|0.3
|1.96%
|0.0
|2017/07/14
|9.0799999
|0.3
|3.3%
|0.0
|2016/10/25
|9.79
|0.30568459
|3.12%
|0.0
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