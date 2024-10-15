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盤後速報 - 皇昌(2543)下週(10月22日)除權息3元，預估參考價71.26元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 17:05


皇昌(2543-TW)下週(10月22日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利2.7元，合計股利3元。

以今日(10月15日)收盤價90.80元計算，預估參考價為71.26元，權息值合計為19.54元，股息殖利率0.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇昌(2543-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。近5日股價上漲3.07%，集中市場加權指數上漲1.2%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/22 90.80 0.3 0.33% 2.7
2024/05/30 59.5 0.4 0.67% 1.4000000000000001
2023/10/12 15.3 0.3 1.96% 0.0
2017/07/14 9.0799999 0.3 3.3% 0.0
2016/10/25 9.79 0.30568459 3.12% 0.0

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