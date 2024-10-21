盤中速報 - Bonk大漲8.13%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 14:35
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過8.13%，最新價格0美元，總成交量達0.43億美元，總市值17.46億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,777,346,132,980。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.52%
- 近 1 月：+32.10%
- 近 3 月：-25.25%
- 近 6 月：+16.56%
- 今年以來：+62.08%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - FTM大漲8.9%，報0.7793美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲8.09%，報0.62美元
- 盤中速報 - ARPA大漲42.19%，報0.05911美元
- 盤中速報 - API3大漲23.64%，報1.82美元
下一篇