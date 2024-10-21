search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Perpetual Protocol大漲28.43%，報0.82美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:35


Perpetual Protocol(PERP)在過去 24 小時內漲幅超過28.43%，最新價格0.82美元，總成交量達0.37億美元，總市值0.54億美元，目前市值排名第 189 名。

近 1 日最高價：0.95美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：66,002,157。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+12.23%
  • 近 1 月：+7.29%
  • 近 3 月：-0.54%
  • 近 6 月：-34.87%
  • 今年以來：-48.09%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅Perpetual Protocol

相關行情

台股首頁我要存股
Perpetual Protocol0.815128.61%

延伸閱讀


Empty