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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.72億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達4.52%

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,184.42美元，24小時漲跌幅+1.44%；以太幣(ETH)現報價格2,746.21美元，24小時漲跌幅+3.83%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.75億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.37億美元。

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅4.52%；CELO(CELO)24小時漲幅5.19%；球迷幣(PSG)24小時漲幅5.24%。

24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅63.4%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅41.4%；ARPA(ARPA)24小時跌幅39.4%。


近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.2%；UTK(UTK)近一週漲幅14%。

近一週跌幅：ApeCoin(APE)近一週跌幅89.3%；ARPA(ARPA)近一週跌幅43.1%；DYDX(DYDX)近一週跌幅32.2%。

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