鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.72億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達4.52%

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15

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24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅4.52%；CELO(CELO)24小時漲幅5.19%；球迷幣(PSG)24小時漲幅5.24%。

24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅63.4%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅41.4%；ARPA(ARPA)24小時跌幅39.4%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.7%；Saga(SAGA)近一週漲幅14.2%；UTK(UTK)近一週漲幅14%。