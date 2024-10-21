〈陸股盤後〉10月LPR降幅史上最大 三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-21 16:30

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中國 A 股市場三大指數周一（21 日）收盤，中國 10 月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，5 年期以上 LPR 為 3.6%，上月為 3.85%，1 年期 LPR 為 3.1%，上月為 3.35%。

滬指周一收盤漲 0.2% 報 3,268.11 點，深證成指漲 1.09% 報 10,470.91 點，創業板指漲 0.69% 報 2,210.34 點，滬深北成交額三市合計人民幣 2.2294 兆元。

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半導體、軍工類股走高，有色、化工、醫藥、汽車族群上揚，券商、鋼鐵、銀行、電力類股下跌。

據《財聯社》報導，中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，10 月 1 年期、5 年期 LPR 下調 25 基點，這是今年來中國第三次調低 LPR 報價，也是 LPR 報價改革啟動以來降幅最大的一次。

以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次 LPR 下降 25 個基點，月供將減少 141.5 元，累積 30 年月供減少 5.1 萬元。

今年以來，5 年期以上 LPR 累計下降了 60 個基點。以房貸本金 100 萬、期限 30 年貸款為例，如果借款人選擇每月等額本息，每月可節省利息支出約 344 元，利息總額累計可省下超過 12 萬元。

1 年期 LPR 影響大部分新增貸款和未償還貸款，5 年期 LPR 則影響房貸等長期貸款的定價。

央行總裁潘功勝上周五曾在金融街論壇上表示，年底前視市場流動性情況，擇機進一步降準 0.25 到 0.5 個百分點，並預告也會把周一公布的 LPR，調低 20 到 25 個基點。

據《彭博》報導，華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 認為，市場可能不會理會此次 LPR 下調，而是看央行進一步寬鬆的前景。他說，年底前央行很可能會再次降準。

中原地產首席分析師張大偉表示，央行再次降息，除了少數一線城市，全國首套房房貸利率將進入「2」字頭時期。

「降息有利於穩定房地產市場預期，部分城市特別是一、二線城市逐漸見底，市場快速回穩將是趨勢，並有望於 2024 年第 4 季在一定範圍市場出現暖冬行情。」張大偉稱。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，隨著中國政府陸續推出一攬子增量政策，在穩增長方向全面發力，LPR 下調符合宏觀政策的大方向，是把央行「有力度降息」向實體經濟傳導的一個關鍵環節。

央行周五還會進行 1 年期中期借貸便利（MLF）操作。

上月央行已經把 MLF 利率調低 30 基點。9 月 25 日，央行在 9 月 25 日發布公告，稱為維護銀行體系流動性合理充裕，展開 3,000 億元 MLF 操作，期限 1 年，最高投標利率 2.30%，最低投標利率 1.90%，中標利率 2.00%，調降 30 個基點。