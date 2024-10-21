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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元上修至4.95元，其中最高估值5.14元，最低估值4.59元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.14(5.08)5.866.957.4
最低值4.59(4.58)4.915.537.4
平均值4.92(4.83)5.386.257.4
中位數4.95(4.82)5.326.257.4

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.11億35.42億38.68億36.49億
最低值32.39億33.24億34.46億36.49億
平均值32.71億34.29億35.73億36.49億
中位數32.68億34.34億35.71億36.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.873.278.358.476.44
營業收入37.66億30.49億29.38億36.31億51.48億

詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMA

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