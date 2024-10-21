鉅亨速報 - Factset 最新調查：科馬里卡(CMA-US)EPS預估上修至4.95元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 10:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對科馬里卡(CMA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元上修至4.95元，其中最高估值5.14元，最低估值4.59元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.14(5.08)
|5.86
|6.95
|7.4
|最低值
|4.59(4.58)
|4.91
|5.53
|7.4
|平均值
|4.92(4.83)
|5.38
|6.25
|7.4
|中位數
|4.95(4.82)
|5.32
|6.25
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.11億
|35.42億
|38.68億
|36.49億
|最低值
|32.39億
|33.24億
|34.46億
|36.49億
|平均值
|32.71億
|34.29億
|35.73億
|36.49億
|中位數
|32.68億
|34.34億
|35.71億
|36.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.87
|3.27
|8.35
|8.47
|6.44
|營業收入
|37.66億
|30.49億
|29.38億
|36.31億
|51.48億
詳細資訊請看美股內頁：
科馬里卡(CMA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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