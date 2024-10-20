盤中速報 - STORJ大跌17.01%，報0.5601美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 16:05
STORJ(STORJ)在過去 24 小時內跌幅超過17.01%，最新價格0.5601美元，總成交量達0.60億美元，總市值2.19億美元，目前市值排名第 119 名。
近 1 日最高價：0.68美元，近 1 日最低價：0.5461美元，流通供給量：391,857,046。
Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.88%
- 近 1 月：+43.35%
- 近 3 月：+40.08%
- 近 6 月：+3.46%
- 今年以來：-18.03%
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