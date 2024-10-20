鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.57億美元，STORJ(STORJ)24小時漲幅達18.9%
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,202.25美元，24小時漲跌幅-0.31%；以太幣(ETH)現報價格2,644.9美元，24小時漲跌幅+0.22%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.57億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.14億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.71億美元。
24小時漲幅：STORJ(STORJ)24小時漲幅18.9%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.2%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅4.83%。
24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅19.9%；Ark(ARK)24小時跌幅12.7%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅10.3%。
近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.4%；Sui(SUI)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：狗狗幣(DOGE)近一週跌幅29.9%；STORJ(STORJ)近一週跌幅26.9%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅22.2%。
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