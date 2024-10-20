鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.57億美元，STORJ(STORJ)24小時漲幅達18.9%

鉅亨網新聞中心 2024-10-20 10:15

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24小時漲幅：STORJ(STORJ)24小時漲幅18.9%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.2%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅4.83%。

24小時跌幅：ApeCoin(APE)24小時跌幅19.9%；Ark(ARK)24小時跌幅12.7%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅10.3%。

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近一週漲幅：Radiant Capital(RDNT)近一週漲幅14.8%；UTK(UTK)近一週漲幅13.4%；Sui(SUI)近一週漲幅11.7%。