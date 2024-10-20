盤中速報 - Yield Guild Games大漲8.15%，報0.58美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-20 19:50
Yield Guild Games(YGG)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格0.58美元，總成交量達0.20億美元，總市值2.21億美元，目前市值排名第 119 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：383,089,286。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.06%
- 近 1 月：+24.55%
- 近 3 月：+6.87%
- 近 6 月：-40.01%
- 今年以來：+26.85%
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