台壽「健康樂活管家」上線 打造養生村拚1年內上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 16:36

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台灣人壽今 (1) 日宣布，創新結合保險及健康養老服務模式的「健康樂活管家」正式上線，提供台灣人壽網路會員專屬服務，滿足健康養老全方位需求。台壽總經理莊中慶受訪時透露，未來將打造養生村，命名為「康養社區」，上周五董事會已通過，將向金管會保險局申請設立 100% 持股的子公司，希望 1 年內看得到。

台灣人壽攜手臺北醫學大學附設醫院、和信治癌中心醫院、榮文生醫科技、生生優動、台灣居護、耆寓日間照顧中心、瀧水日間照顧中心、多扶事業與多扶假期等跨產業夥伴，打造一站式服務平台。

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台灣人壽目前擁有約 220 萬名客戶，有 75% 保戶面臨健康與養老議題，其中，65 歲以上的保戶共有 36 萬人，主要擔心退休後生活重心改變、慢性病及重大疾病好發、身體退化或遭遇疾病需要他人照顧；約有 130 萬人、占比 59% 的保戶落在 40-64 歲，也就是俗稱的三明治族，事業繁忙，上有老、下有小，自己身體機能也逐年下降。

莊中慶致詞時指出，「健康樂活管家」的上線，代表台灣人壽在健康養老服務領域的創新與重視，未來將會深化與各個專業機構的合作，為我們的客戶打造更全面、更專業、更貼心的服務。

台灣人壽策略長葉栢宏說明，該平台不會向民眾或合作夥伴收費，只是提供媒介，讓有需要的民眾找到適合的業者，台灣人壽也為民眾爭取專案優惠價，不限保戶專屬，只需要登錄會員即可使用。

對於康養子公司，葉栢宏補充說明，初期資本額只需 6000 萬元，無須購買重資產，為了盡快上路，預計直接尋找現有建物，重新裝潢整修後即可迅速提供服務，並導入「健康樂活管家」，將以滿租為目標，對象不限自家保戶。

葉栢宏指出，此類壽險公司經營養生村概念，有參考國外案例，例如：中國泰康人壽、平安人壽；保戶方面，亦會參考國外經驗，訂定入住的 VIP 客戶門檻，例如年繳保費達到一定金額。