〈貴金屬盤後〉全球不確定性 推動黃金史無前例突破2700美元里程碑

鉅亨網編譯許家華 2024-10-19 06:24

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黃金價格周五 (18 日) 飆升至每盎司 2700 美元的歷史關口上方，係因受中東緊張局勢升級、美國大選不確定性以及寬鬆的貨幣政策預期推動，黃金價格已邁入新領域。

現貨黃金上漲 1%，至每盎司 2720.05 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.8%，收每盎司 2730 美元。

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德國賀利氏金屬公司貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 表示：「隨著衝突加劇，尤其是在真主黨宣布升級與以色列的戰爭之後，投資者紛紛湧向黃金這種傳統的避險資產。」

以色列及其敵人哈馬斯和真主黨仍揚言持續對戰，粉碎哈馬斯因領導人辛瓦爾 (Yahya Sinwar) 遭擊斃而邁向停戰的希望。

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的數據顯示，由於市場預期央行持續降息，加上地緣政治的不確定性，黃金價格多次打破紀錄，今年迄今漲逾 30%，且為 1979 年以來的最佳年度漲幅。

消息人士透露，除非經濟數據另有暗示，否則歐洲央行可能在 12 月再次降息。根據 CME Fedwatch 工具，交易員還預計 11 月聯準會降息的可能性為 92%。

由於黃金不孳息，因此降息可降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。

花旗商品研究全球主管 Max Layton 預計，未來 6-12 個月內，黃金價格將達到每盎司 3000 美元，在美國和歐洲經濟高度不確定的時期，黃金成為財富儲存手段，從而推高 ETF 和投資需求。

Layton 補充，預計白銀在未來三個月內將表現強勁至每盎司 35 美元。

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