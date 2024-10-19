〈貴金屬盤後〉全球不確定性 推動黃金史無前例突破2700美元里程碑
鉅亨網編譯許家華 2024-10-19 06:24
黃金價格周五 (18 日) 飆升至每盎司 2700 美元的歷史關口上方，係因受中東緊張局勢升級、美國大選不確定性以及寬鬆的貨幣政策預期推動，黃金價格已邁入新領域。
德國賀利氏金屬公司貴金屬交易員 Alexander Zumpfe 表示：「隨著衝突加劇，尤其是在真主黨宣布升級與以色列的戰爭之後，投資者紛紛湧向黃金這種傳統的避險資產。」
以色列及其敵人哈馬斯和真主黨仍揚言持續對戰，粉碎哈馬斯因領導人辛瓦爾 (Yahya Sinwar) 遭擊斃而邁向停戰的希望。
地緣政治緊張局勢加劇，促使投資者在避險情緒和對全球市場不穩定的擔憂之推動下，尋求黃金等避險資產。此外，Zumpfe 補充，美國大選與寬鬆貨幣政策的預期也進一步推動黃金價格漲勢。
倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的數據顯示，由於市場預期央行持續降息，加上地緣政治的不確定性，黃金價格多次打破紀錄，今年迄今漲逾 30%，且為 1979 年以來的最佳年度漲幅。
消息人士透露，除非經濟數據另有暗示，否則歐洲央行可能在 12 月再次降息。根據 CME Fedwatch 工具，交易員還預計 11 月聯準會降息的可能性為 92%。
花旗商品研究全球主管 Max Layton 預計，未來 6-12 個月內，黃金價格將達到每盎司 3000 美元，在美國和歐洲經濟高度不確定的時期，黃金成為財富儲存手段，從而推高 ETF 和投資需求。
Layton 補充，預計白銀在未來三個月內將表現強勁至每盎司 35 美元。
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